В Севастополе на Большой Морской подключили первый тестовый светильник

21 февраля 2020     18
В Севастополе на Большой Морской подключили первый тестовый светильник

В Севастополе смонтировали первую тестовую опору из новой партии чугунных светильников, прибывших из Санкт-Петербурга.

Фонари были специально изготовлены для проекта реконструкции Большой Морской и являются полной копией советских, стоявших на улицах центрального городского кольца. Их дизайн идентичен прежнему облику светильников с пятиконечными советскими звездами. Всего для города заказано 159 опор с чугунными фонарями. 

Первая смонтированная опора находится рядом с кинотеатром «Победа» и сегодня вечером она будет подключена, но пока что в тестовом режиме. Рабочие установили консоль, декоративные элементы и повесили современные светодиодные лампы.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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