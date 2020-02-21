В Севастополе на Большой Морской подключили первый тестовый светильник

В Севастополе смонтировали первую тестовую опору из новой партии чугунных светильников, прибывших из Санкт-Петербурга.

Фонари были специально изготовлены для проекта реконструкции Большой Морской и являются полной копией советских, стоявших на улицах центрального городского кольца. Их дизайн идентичен прежнему облику светильников с пятиконечными советскими звездами. Всего для города заказано 159 опор с чугунными фонарями.

Первая смонтированная опора находится рядом с кинотеатром «Победа» и сегодня вечером она будет подключена, но пока что в тестовом режиме. Рабочие установили консоль, декоративные элементы и повесили современные светодиодные лампы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь