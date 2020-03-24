В Севастополе на Большой Морской приступили к замене автодорожного полотна

24 марта 2020     16
В Севастополе на Большой Морской приступили к замене автодорожного полотна

На Большой Морской приступили к обустройству проезжей части.

Сейчас идет фрезеровка по правой стороне улицы. Когда верхний слой асфальта будет снят, дорогу выровняют. Наносить новый слой щебеночно-мастичной смеси на некоторых участках улицы начнут на следующей неделе.

После завершения работ по укладке асфальта на Большой Морской, дорожники перейдут на площадь Лазарева, а затем – на Ушакова.

Кроме того, сейчас строители продолжают монтаж опор освещения и фонарей, а также фонтанов. Один из них – у торгового центра «Диалог».

«Он на 90% готов, осталось произвести пусконаладочные работы и окончательно облицовку. На площади Ушакова установить оборудование и замостить. Все будет готово в срок», – сообщил руководитель проекта Артём Егоров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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