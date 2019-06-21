В Севастополе на воде и на суше готовятся к форуму «Армия-2019»

Севастополь готовится к проведению военно-технического форума “Армия-2019”. Сегодня подразделения, которые будут в нем участвовать, вышли на тренировку.

Такого военного шоу в Севастополе ещё не было. И судя по первой тренировке, оно превзойдёт все ожидания. Через неделю на аэродроме “Южный” в парке “Патриот” береговые части Черноморского флота вступят в бой с диверсантами.

В наземной части шоу семь эпизодов. При всей реалистичности безопасность – главное условие. Боевые возможности демонстрируются с использованием холостых боеприпасов.

Всю программу пока не разглашают, сохраняя интригу. Но уже известно, что зрители увидят, как специальные подразделения освобождают заложников и уничтожают базу условных боевиков.

Параллельно на море точность и слаженность своих действий отрабатывают корабли Черноморского флота. В акватории Севастопольской бухты тральщики уничтожают условные минные заграждения. Это эпизод морской части шоу. Здесь свои возможности покажут фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли, вооруженные ракетами “Калибр”. На тренировке сегодня отработали эпизод стремительного освобождения захваченного судна.

«Я служил когда-то в Севастополе, и сейчас, спустя почти 10 лет, мы приехали сюда с женой, – рассказывает Наиль Тимирбаев, житель Екатеринбурга, – Мне всё интересно. Когда служил, много чего и не видел».

А на воде – завораживающий “танец” пожарных буксиров. И это еще не всё. В небе появятся истребители морской авиации, ударные и противолодочные вертолёты. Военное шоу пройдет в рамках форума “Армия” с 28 по 30 июня.

Олег Смирнов, Дмитрий Туркин, Сергей Буторин, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь