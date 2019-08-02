В Севастополе на Корабельной стороне открылось новое отделение МФЦ

Оно заработало в доме №4 по ул. Рабочей, там созданы 5 окон для приема документов.

Особое внимание уделено лицам с ограниченными возможностями – новый офис Многофункционального центра соответствует всем требованиям программы «Доступная среда». Взрослые могут приходить туда с детьми – для них там создана игровая зона.

Отделение будет работать в понедельник, вторник, среду и пятницу с 9.00 до 18.00, в четверг с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 17.00, в воскресенье – выходной.

Сейчас в МФЦ Севастополя можно получить 160 государственных услуг, до конца года планируется довести эту цифру до 180.

Фото с сайта Правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь