В Севастополе на мысе Фиолент погиб мужчина

Трагедия произошла 19 июля в труднодоступном месте. Молодой человек 1986 года рождения сорвался со скалы, спасателей МЧС вызвали очевидцы случившегося. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Об этом сегодня утром в ходе аппаратного совещания городского правительства сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

Источник: Вести.Севастополь