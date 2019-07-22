В Севастополе на мысе Фиолент погиб мужчина

22 июля 2019     17
В Севастополе на мысе Фиолент погиб мужчина

Трагедия произошла 19 июля в труднодоступном месте. Молодой человек 1986 года рождения сорвался со скалы, спасателей МЧС вызвали очевидцы случившегося. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Об этом сегодня утром в ходе аппаратного совещания городского правительства сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

Источник: Вести.Севастополь

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