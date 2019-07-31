В Севастополе на несколько дней перекроют движение

На время проведения международного фестиваля оперы и балета “Херсонес” на нескольких улицах Севастополя временно ограничат движение транспорта.

С 6:00 13 августа по 23:59 17 августа движение ограничат по улице Древняя для всего транспорта, кроме общественного, экстренных служб, а также транспорта, участвующего в мероприятии и проживающих рядом людей.

С 15:00 13 августа и до окончания мероприятий вводится ограничение стоянки и парковки транспорта на площади 50-летия СССР. ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий гостей мероприятия.

На время мероприятия продлят работу маршрута № 22 до 00:00.

Для желающих посетить фестиваль с 18:00 до 00:00 на платной основе будет работать два специальных шатла. Они будут ходит ежедневно в дни фестиваля по маршруту “пл. 50-летия СССР – Херсонес”.

Источник: Вести.Севастополь