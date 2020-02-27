В Севастополе на отремонтированные крыши дают гарантию до 50 лет

Строители через три недели планируют завершить ремонт кровли дома 24А на проспекте Героев Сталинграда. Крышу восстанавливают при помощи полимерной мембраны. За четыре дня рабочие перекрыли уже половину кровли.

Воздухом, разогретым до температуры 400 градусов, рабочие сваривают стыки мембранного полотна. Многослойный полимер обладает особыми свойствами – пропускает пар и влагу только в одну сторону – наружу. Прораб Сергей Шведов простыми словами объясняет это физическое явление.

«К примеру, у меня куртка сделана из той же самой ПВХ-мембраны, только она чуть из другого материала. Она имеет тот же самый эффект, что и мембрана – отводит влагу от тела. На улице холодно, внутри мне тепло и всё замечательно», – делится Сергей Шведов.

Прежде эта крыша была покрыта рубероидом. С годами он потерял эластичность и прочность, поэтому легко ломается в руках.

В качестве эксперимента рабочие сваривают два фрагмента мембранной ткани и пытаются разорвать их. Одному человеку это сделать практически нереально, шов поддаётся только если потянуть с двух сторон.

Укладывать мембранное покрытие можно в любое время года и даже в такую ветреную погоду. Технология позволяет не разбирать полностью конструкции кровли, поэтому, в дождь вероятность протечки – минимальная.

Гарантийный срок службы мембранного полотна, по заявлениям производителей, 30-50 лет. Но это при условии правильного ухода. Нельзя, чтобы из-за забитых труб скапливалась дождевая вода. Кроме того, ткань легко проткнуть, тогда она потеряет герметичность.

«Находятся люди, которые вскрывают люки и сюда поднимаются. Хотят установить свои антенны. Они нарушают целостность этого покрытия и возможно затекание крыши. Это уже является механическим воздействием на крышу, и к гарантийным обязательствам это отнести сложно», – поясняет ведущий инженер службы заказчика ФСКР Севастополя Никита Казанцев.

Это же касается установки антенн на дымоходные и вентиляционные каналы. Самодельную конструкцию может сорвать ветер, но, вероятнее, её без предупреждения демонтируют сотрудники управляющей компании.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь