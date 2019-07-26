В Севастополе на переходе сбили семью с ребенком

26 июля 2019     23
В Севастополе на переходе сбили семью с ребенком

Сегодня на улице Новороссийская,25, водитель автомобиля «Хёндэ» сбил семью с ребёнком, которые переходили дорогу по “зебре”, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.

Отец и несовершеннолетний ребёнок доставлены в больницу с травмами. Мать ребёнка в медицинской помощи не нуждается.

«Предварительной причиной ДТП является несоблюдение водителем пункта 14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».

Пострадавшие также нарушили пункт 4.5 ПДД РФ, так как не оценили расстояние приближающегося авто.

Служба информации ” Вести – Севастополь

Фото:  пресс-служба МВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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