9 октября в Севастополе на площади Нахимова впервые пройдет фестиваль «Технофест». Он станет заключительным мероприятием международного кейс-чемпионата Кампуса молодёжных инноваций, который сейчас проходит в Ласпи. В чемпионате участвуют 300 школьников из 30 регионов России, Молдовы и Беларуси. Севастополь представляют 70 ребят.
С 12:00 до 19:00:
— аттракционы виртуальной реальности с возможностью пройтись по доске, свисающей с края небоскреба;
— стрельба по мишенях в VR шлеме; симуляторы управления сноубордом и самолётом;
— полигон с танковыми боями и полноценной имитацией боя;
— гонки на радиоуправляемых автомобилях и преодоление препятствий на полноприводных копиях внедорожников;
— бои роботов, управление мячом силой мысли и современные фотозоны с 3D-фото и моментальными снимками в инстапринтере.
14:00–14:45 — выступление рок-группы «Семь»;
15:00–15:45 — выступление духового оркестра Touch the Wind;
16:00–16:45 — шоу барабанщиков DRUM Club 250;
18:15–19:00 — танцевально-цирковой перфоманс «Величайший шоумен».
О том, как Севастополь готовился к проведению “Технофеста”, в эфире радиостанции “Вести ФМ” рассказал руководитель севастопольского детского технопарка “Кванториум” Максим Виноградов.
Служба информации «Вести – Севастополь» по материалам организаторов “Технофеста”
Фото с сайта maximonline.ru
Источник: Вести.Севастополь