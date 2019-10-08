В Севастополе на площади Нахимова впервые пройдет фестиваль «Технофест»

9 октября в Севастополе на площади Нахимова впервые пройдет фестиваль «Технофест». Он станет заключительным мероприятием международного кейс-чемпионата Кампуса молодёжных инноваций, который сейчас проходит в Ласпи. В чемпионате участвуют 300 школьников из 30 регионов России, Молдовы и Беларуси. Севастополь представляют 70 ребят.

С 12:00 до 19:00:

— аттракционы виртуальной реальности с возможностью пройтись по доске, свисающей с края небоскреба;

— стрельба по мишенях в VR шлеме; симуляторы управления сноубордом и самолётом;

— полигон с танковыми боями и полноценной имитацией боя;

— гонки на радиоуправляемых автомобилях и преодоление препятствий на полноприводных копиях внедорожников;

— бои роботов, управление мячом силой мысли и современные фотозоны с 3D-фото и моментальными снимками в инстапринтере.

14:00–14:45 — выступление рок-группы «Семь»;

15:00–15:45 — выступление духового оркестра Touch the Wind;

16:00–16:45 — шоу барабанщиков DRUM Club 250;

18:15–19:00 — танцевально-цирковой перфоманс «Величайший шоумен».

О том, как Севастополь готовился к проведению “Технофеста”, в эфире радиостанции “Вести ФМ” рассказал руководитель севастопольского детского технопарка “Кванториум” Максим Виноградов.

Служба информации «Вести – Севастополь» по материалам организаторов “Технофеста”

Фото с сайта maximonline.ru

Источник: Вести.Севастополь