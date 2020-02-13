В Севастополе на площади Ушакова обнаружены останки троих красноармейцев

13 февраля 2020     16
В Севастополе на площади Ушакова обнаружены останки троих красноармейцев

При ремонте Большой Морской, около площади Ушакова, сегодня были найдены останки троих бойцов Красной Армии. 

О находке сообщила председатель объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко. Предметов, по которым можно было бы установить личность солдат, обнаружить не удалось. Судя по пуговицам, это были пехотинцы. Латунные гильзы дали основание предполагать, что солдаты погибли именно при обороне Севастополя 1941-1942 годов.

Строители наткнулись на захоронение: тела лежали в ряд, накрытые полотном из костюма химзащиты. Раскопки продолжаются, и археологи считают, что эта находка не будет последней.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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