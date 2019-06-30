В Севастополе на пляже Парка Победы утонул отдыхающий

Вечером 29 июня на пляже Парка Победы спасатели пытались вернуть к жизни мужчину 50-55 лет. Как сообщают очевидцы, несмотря на большие волны, его удалось вытащить из воды, но привести в чувство ни спасатели, дежурившие на пляже, ни врачи скорой помощи уже не смогли.

Спасатели говорят, что из-за сильного ветра море штормило, они предупреждали отдыхающих, что заходить в воду опасно, тем не менее люди все равно купались. Двух человек, которые начали захлебываться в воде, удалось вытащить на берег живыми, одного не спасли.

В государственной инспекции по маломерным судам, которая ведет статистику всех несчастных случаев на воде, этот факт пока не подтверждают.

Фото с сайта gidcrima.ru

Источник: Вести.Севастополь