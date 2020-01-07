В Севастополе на пожаре в жилом доме погиб человек

В многоквартирном доме на проспекте Победы накануне вечером произошёл пожар. Были эвакуированы все жильцы подъезда, но одного из них спасти не удалось.

Как сообщает ГУ МЧС по Севастополю, ЧП в квартире на первом этаже произошло около 9 часов вечера. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. К месту происшествия выдвинулись два отделения ПСЧ-2, а также служба пожаротушения.

Вскрыв входную дверь в квартиру, звено газодымзащиты обнаружило там двоих пострадавших, которые были доставлены на свежий воздух. Позже один из них скончался, а второй в тяжёлом состоянии был передан бригаде «скорой помощи» для госпитализации.

К половине десятого вечера пожар был полностью потушен, тем не менее жильцов соседних квартир из-за дыма пришлось эвакуировать на улицу. Среди них было пятеро детей.

В тушении огня от МЧС были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ГУ МЧС

Источник: Вести.Севастополь