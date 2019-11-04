В Севастополе на пожаре погиб мужчина

В воскресенье в 22 часа в службе спасения приняли сообщение, что в Гагаринском районе на улице Щитовой горит частный дом. Пожар распространился на площади в 15 кв. метров.

На место ЧП прибыли два отделения 6-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения. Огонь тушили из ствола высокого давления, и уже через 50 минут его удалось полностью ликвидировать. В отдельно стоящем летнем строении, где и был очаг пожара, обнаружено тело мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Еще один пожар произошел в субботу днем в Балаклавском районе по улице Новикова. Там загорелась квартира на первом этаже. Площадь пожара превысила 30 квадратных метров. Из-за дыма были эвакуированы жители соседних квартир. Они сообщили, что в горящей квартире могут быть дети. Пожарным удалось их спасти: один ребёнок был передан специалистам скорой помощи, другой во врачебной помощи не нуждался.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС России по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь