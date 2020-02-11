В Севастополе на пожаре погиб человек

10 февраля 2020     20
В Севастополе на пожаре погиб человек

Сотрудники севастопольского подразделения МЧС выехали на место происшествия. После вскрытия входной двери спасатели обнаружили в помещении пострадавшего мужчину. Спасти его не удалось.

Площадь пожара составила около 25 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. Причины возгорания ведомством не уточняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе на пожаре погиб человек
В Севастополе на пожаре погиб человек

Сотрудники севастопольского подразделения МЧС выехали на место происшествия. После вскрытия входной двери спасатели обнаружили в помещении пострадавшего мужчину. Спасти его …



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