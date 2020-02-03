В Севастополе на продажу выставлен кабриолет в стразах

3 февраля 2020     13
В Севастополе на продажу выставлен кабриолет в стразах

Сияющий кабриолет Toyota Camry Solara, обклеенный 400 тысячами стразов, выставил на продажу житель Севастополя. За эту машину он просит почти 1 млн рублей.

Объявление о продаже дизайнерского кабриолета, который может украсить любую свадьбу или фотосессию, севастополец выставил на «Авито», и за неделю оно набрало почти 19 тысяч просмотров.

«Сделать такой автомобиль решил, потому что хочется отличаться от всех на дороге, – рассказал Пётр агентству «Крыминформ». – Я по профессии – огранщик алмазов, и раньше делал бриллианты. Потом с этой работой завязал, а тяга к камням осталась. Поэтому решил сделать такой автомобиль».

После такого тюнинга машина стала тяжелее на 40 кг – столько весят 400 тысяч стразов, которые мастер заказал в Китае. Говорит, что камни хорошего качества, это полный аналог Сваровски. На работу у него ушел год. Он хотел продать машину, но не смог: для многих покупателей цена тогда оказалась неподъемной. Три года Петр ездил на ней сам, приковывая взгляды всех участников дорожного движения, а теперь выставил на продажу уже за себестоимость.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Авито

Источник: Вести.Севастополь

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