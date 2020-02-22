В Севастополе на Сапун-горе высадили крымские сосны

На территории парка мемориального комплекса «Сапун-гора» высадили 303 саженца крымской сосны к годовщине Великой Победы.

В экологической акции «Лес поколений» приняли участие около 200 жителей города – это представители администрации, общественных организаций, сотрудники Росгвардии, а также школьники. Сажали деревья учащиеся школьного лесничества, воскресной школы и волонтерских организаций.

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, по всей России будет посажено около 7 миллионов деревьев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь