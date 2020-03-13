В Севастополе на Сапун-горе появится новая аллея военной техники

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике продолжается масштабная реконструкция. До конца апреля приведут в порядок пять памятников и обустроят три аллеи. Причем одну из них – «Слава русскому оружию» создают с нуля.

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В ближайшие дни все артиллерийские установки переедут, рассказывает хранитель техники на Сапун-горе Андрей Будковой. В музейном комплексе сейчас достраивают новую аллею – ее назвали «Слава русскому оружию». Там установят более 50 единиц военной техники.

«Вся техника боевая, вся она принимала участие в ВОВ в боях, за исключением экспозиции морской техники. Там корабли, их отправляли на вторчермет после войны и с них были сняты орудия, наблюдательные башни, винты», – рассказал хранитель техники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Андрей Будковой.

Когда строился музей, была задача собрать здесь максимальное количество образцов техники, которая участвовала в Великой Отечественной войне. Пушки, минометы, танки – для всех найдется место на новой аллее.

Масштабные ремонтные работы не проводили на Сапун-горе с 1962 года. На первом этапе реконструкции обустраивают три аллеи и приводят в порядок пять памятников. Один из них Обелиск славы. На гранитных плитах – 240 имён Героев, которые освобождали Севастополь. Многотонные конструкции уже установили на свои места.

«Это необыкновенно был тяжелый труд, потому что оказалось фундамента под основанием нет, нам пришлось полностью заливать фундамент ленточный. Устанавливать блоки. Блоки мы сейчас приведем в порядок. Установили на свое место наши мемориальные плиты и сейчас приступаем к реставрационным работам», – говорит директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. «Заканчиваем возле Вечного огня все швы затирать, камни все выставлены, фамильные надписи повешены, – сообщил руководитель строительных и реставрационных работ компании-подрядчика Борис Тарнавский, – уже почищен весь гранит, будет сейчас полироваться».

Сотрудники музея рассказывают: камень под будущий мемориальный комплекс заложили сами воины-победители в 1944 году. Тогда они надеялись, что здесь когда-нибудь будет гореть Вечный огонь. И в 1970 году эта мечта сбылась.

Почти 50 лет назад зажгли вечный огонь на Сапун-горе. Пламя тогда взяли с Малахового Кургана. После реконструкции в 2020 году огонь сюда вновь принесут в этой чаше. У Обелиска славы уже почти всё готово. Сегодня установили решетку из латуни, а отлили её из гильз найденных на полях боевых сражений.

Газ подают в тестовом режиме – и Вечный огонь на Сапун-горе снова напоминает о бессмертном подвиге героев. Торжественно зажечь его планируют 18 апреля. Тогда первый этап реконструкции Мемориального комплекса будет завершен. А сразу же после Дня Победы начнется второй этап работ, в который входит и реставрация знаменитой диорамы «Штурм Сапун-горы».

Оксана Колесникова, Сергей Буторин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь