В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов

На 5 февраля под наблюдением медиков находятся 15 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

В Севастополе разработаны маршрутные схемы доставки пациентов, на случай выявления короновируса у жителей города. Выделен спецтранспорт, готова методика лечения, в наличии есть все необходимые препараты и боксы в инфекционной больнице. Всего их 17.

Севастопольцам, не выезжавшим в страны Юго-Восточной Азии опасаться вируса не стоит, рассказал в беседе с корреспондентом «Вести – Севастополь» главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

Он уточнил, что при пересечении границы Роспотребнадзор проверяет прибывших из неблагополучных стран, в первую очередь – КНР. Информация о людях, у которых не выявлено признаков короновируса на момент пересечения границы, передаётся по месту жительства для отслеживания состояния на протяжении инкубационного периода – 14 дней.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь