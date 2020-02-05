В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов

5 февраля 2020     11
В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов

На 5 февраля под наблюдением медиков находятся 15 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

В Севастополе разработаны маршрутные схемы доставки пациентов, на случай выявления короновируса у жителей города. Выделен спецтранспорт, готова методика лечения, в наличии есть все необходимые препараты и боксы в инфекционной больнице. Всего их 17.

Севастопольцам, не выезжавшим в страны Юго-Восточной Азии опасаться вируса не стоит, рассказал в беседе с корреспондентом «Вести – Севастополь» главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

Он уточнил, что при пересечении границы Роспотребнадзор проверяет прибывших из неблагополучных стран, в первую очередь – КНР. Информация о людях, у которых не выявлено признаков короновируса на момент пересечения границы, передаётся по месту жительства для отслеживания состояния на протяжении инкубационного периода – 14 дней.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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