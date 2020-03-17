В Севастополе на стройке был найден артснаряд

В строящемся комплексе недалеко от «Авангарда» был обнаружен 150 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас был обнаружен рабочими на строительном объекте по улице Токарева при рытье котлована под фундамент.
Снаряд взрывоопасен, но перемещение его возможно при соблюдении необходимых мер предосторожности. Сотрудники МЧС транспортировали найденный артиллерийский снаряд на полигон для взрывотехнических работ.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь