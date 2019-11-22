В Севастополе на ул. Гоголя может появиться новый отель

22 ноября 2019     22
В Севастополе на ул

27 ноября в 18:00 в Севастополе начнутся публичные слушания о возможности появления в центре города новой гостиницы. Информация об этом размещена на сайте городского правительства.

Речь идёт о здании на улице Гоголя, 35-Г площадью 3 тысячи квадратных метров. Слушания будут касаться возможности изменения вида разрешённого использования.

Сейчас здание предназначено для размещения объектов культуры, и в нём идут ремонтно-строительные работы. В будущем планируется разрешить его использовать для гостиничного сервиса.

Слушания пройдут по адресу: площадь 300-летия Российского Флота, 4/6. В период проведения собрания участники публичных слушаний имеют право на выступление, обращение, рекомендации, предложения. При себе необходимо иметь паспорт. Письменные предложения, замечания могут быть направлены в департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя до понедельника, 25 ноября 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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