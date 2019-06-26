В Севастополе на 4 дня ограничат движение транспорта

В связи с репетициями и проведением военно-технического форума «Армия-2019» в Севастополе с 27 по 30 июня будет ограничено движение транспорта.

С 23:00 27 июня до 6:00 30 июня будет запрещена стоянка и остановка транспорта на площади Нахимова.

В субботу, 29 июня с 10 утра до 18 часов движение по маршруту площадь Суворова – ул. Ленина – проспект Нахимова – площадь Лазарева будет полностью перекрыто.

В этот же день с 9:00 до 14:00 движение будет ограничено по ул. Планерной, а с 10:00 до 18:00 изменят направление одностороннего движение по улице Советской (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина) и улицы Воронина (от пересечения с ул. Советской до спуска Шестакова)

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь