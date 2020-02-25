В Севастополе несовершеннолетний мотоциклист въехал в «Фольксваген» на красный свет

25 февраля 2020     10
В Севастополе несовершеннолетний мотоциклист въехал в «Фольксваген» на красный свет

Несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав столкнулся с иномаркой, выехав на перекресток на красный свет.

В Севастополе 16-летний молодой человек выехал на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».

Авария произошла на перекрёстке улиц Льва Толстого и Руднева. Юноша управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла был доставлен в приёмный покой городской больницы с различными травмами, а его мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

Как сообщает Госавтоинспекция, в отношении несовершеннолетнего были составлены административные материалы за различные нарушения правил дорожного движения, за которые предусмотрены следующие штрафные санкции: управление мотоциклом без водительского удостоверения – штраф от 5000 до 15000 рублей, управление транспортным средством без государственных номеров – 5000 рублей, управление транспортным средством без регистрационных документов – 500 рублей и эвакуация транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора – 1000 рублей, отсутствие страхового полиса – 800 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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