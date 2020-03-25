В Севастополе нет дефицита продуктов

Специалисты фиксируют рост цен на продукты в Севастополе, но дефицита товаров первой необходимости в городе нет.

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Закупаем продукты первой необходимости. Гречку – в условиях коронавируса она оказалась самой популярной – макароны, тушенку, соль, сахар и подсолнечное масло. Первым делом идем в магазин у дома. В сети минимаркетов говорят: за последнюю неделю цены выросли. Сильнее всего на сахар, он стал дороже на 10 рублей.

«Поднялся доллар, интересен стал экспорт сахара, и цены внутреннего рынка стали подстраиваться под экспортные цены, то есть продавцам выгоднее продавать заграницу, и они внутренние подтянули цены», – говорит предприниматель Дмитрий Голиков.

Свою роль сыграл и коронавирус. С 10 по 12 марта в магазине фиксировали небывалый наплыв покупателей. Отдавали и по 12 килограммов гречневой крупы в одни руки. Теперь ажиотаж спал.

«Ажиотажного спроса нет точно нигде. Ни в одной сети не зарегистрированы очереди, не зарегистрированы такие наборы продуктов месячные, двухмесячные нормы обычного потребления», – рассказал начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников.

Дефицита товаров первой необходимости нет ни в магазинах, ни на рынках. Купить их можно везде. Где дешевле? Точно не в интернет-магазинах, которые сейчас доставляют продукты на дом. Как показала практика – онлайн покупка выйдет самой дорогой. В магазинах и супермаркетах цены ниже, чем на рынках. Один килограмм гречки в большом торговом центре можно купить за 59 рублей, на рынке только за 64. За макароны в магазине отдадим 36 рублей, а на ярмарке 50. Самая большая разница в цене на соль – 14 рублей. Почему на рынках дороже? Товары здесь напрямую от поставщиков. Они подняли цены из-за ажиотажа, утверждают продавцы. В супермаркетах своя специфика.

«Мы продаем товары, которые есть у нас еще в старом запасе, несмотря на то, что сегодня заводы с 1 апреля уже будут поднимать цены, а мы, так как есть товарный запас – еще продаем по старым ценам», – пояснил администратор торгового зала супермаркета Олег Можаров.

А что с товарами личной гигиены? Туалетная бумага с полок тоже не исчезала. Минимум – 5 рублей за рулон в супермаркете, максимум 18 – на рынке. Но масок и антисептиков в аптеках по-прежнему нет.

Не удивительно, что сетевые супермаркеты хозтоваров цены поднимают на антисептики. И в ближайшее время они еще вырастут, говорят предприниматели. Об этом уже объявили поставщики.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь