В Севастополе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом

19 марта 2020     16
В Севастополе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом

На 19 марта в Севастополе нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом.

Такие данные сообщает городской департамент здравоохранения. 78 человек находятся под медицинским наблюдением на дому. Восемь пациентов размещены в городской инфекционной больнице. В это медучреждения поступают граждане с подозрением на коронавирус.

Всего в Крыму и Севастополе под наблюдением медиков находятся 16 человек с признаками ОРВИ, которые недавно приехали из неблагополучных по новой инфекции стран. За весь период мониторинга, на полуострове обследование на наличие коронавируса прошли 958 человек.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом

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