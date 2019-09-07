В Севастополе не будет общественных туалетов за 43 млн рублей

Закупку отменил Михаил Развожаев.

«Конечно, за всем объёмом закупок я лично не могу уследить. Но, естественно, эта закупка была сегодня отменена. Но получилось, что на всю страну прославились! Во все топы попали по самым расточительным закупкам», – заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что благодаря ОНФ, уже удалось выяснить, зачем одному из ГУПов понадобился автомобиль за шесть миллионов рублей. Михаил Развозжаев поручил и.о. вице-губернатора Владимиру Базарову лично контролировать заявки от Департамента городского хозяйства и пообещал, что в будущем «космические» туалеты в Севастополе не появятся.

Ранее ГБУ «Парки и скверы» объявило о закупке 10 санитарных комплексов общей стоимость порядка 43 миллионов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь