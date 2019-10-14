В Севастополе не будут строить многоквартирные дома до принятия генплана

По итогам субботней встречи с жителями Гагаринского района Михаил Развожаев сегодня дал поручения членам правительства. Он попросил найти юридический механизм, чтобы не выдавать разрешения на строительство, пока не будет принят генеральный план города.

Кроме того, Развожаев дал указание окончательно определиться с охраняемыми фисташковыми деревьями в районе бухты Круглой. Вице-губернатор Владимир Базаров сообщил, что выезд запланирован на среду вместе с Севприроднадзором. Будет составлен акт описи деревьев.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь