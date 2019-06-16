В Севастополе новосибирцы покажут, как соблазнить мужчину. Расписание гастролей

Водевиль под названием «Женские хитрости, или Как соблазнить мужчину» станет одним из спектаклей, которые покажет Новосибирский музыкальный театр на сцене Севастопольского театра имени Луначарского. Гастроли продлятся с 19 по 23 июня.
Новосибирский музыкальный театр – обладатель 12 премий самой престижной всероссийской театральной награды – “Золотая маска”. В Севастополе артисты покажут одни из лучших своих постановок.
19 июня гастроли откроет мюзикл «Гадюка», который дважды становился лауреатом «Золотой маски».
20 июня в 11:00 – музыкальная сказка «Слоненок»,
в 18:30 – Водевиль «Женские хитрости, или Как соблазнить мужчину».
21 июня – мюзикл «Вий». Этот спектакль тоже получил премию «Золотая маска».
22 июня в 11:00 – семейный мюзикл «Мэри Поппинс»,
в 18.30 – музыкальная комедия «Ходжа Насреддин».
23 июня – оперетта «Марица».
В это же время труппа Севастопольского театра имени Луначарского будет выступать в Новосибирске. Зрители увидят 7 спектаклей: «Мастер и Маргарита», «Доходное место, «Анна Каренина», «Дядюшкин сон», «#Тодасё», «Самая рыжая сказка», «Фабричная девчонка».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта annastavskaya.ru
Источник: Вести Севастополя