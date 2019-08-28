В Севастополе ночью горел дом

Пожар в дачном доме на территории Юхариной балки ликвидировали сотрудники севастопольского МЧС, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Во вторник в 23:55 спасателям поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе “Троллейбусник-1”. На место происшествия сразу же отправились два отделения 6-й пожарно-спасательной части.

По прибытии огнеборцы установили, что горит двухэтажный дом, площадь пожара – 80 м².

Пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания.

Пожар был полностью ликвидирован в 2:15.

Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь