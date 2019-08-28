В Севастополе ночью горел дом

28 августа 2019     19
В Севастополе ночью горел дом

Пожар в дачном доме на территории Юхариной балки ликвидировали сотрудники севастопольского МЧС, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Во вторник в 23:55 спасателям поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе “Троллейбусник-1”. На место происшествия сразу же отправились два отделения 6-й пожарно-спасательной части. 

По прибытии огнеборцы установили, что горит двухэтажный дом, площадь пожара – 80 м².

Пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания.

Пожар был полностью ликвидирован в 2:15.

Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Чем занимаются севастопольские бабули в свободное от получения пенсии время?
Чем занимаются севастопольские бабули в свободное от получения пенсии время?

В группе «Подслушано в Севастополе» появились фотографии и видео жительницы Севастополя, которая активно тренируется в свободное от получения пенсии время. А вам …


Ночной пожар в Севастополе
Ночной пожар в Севастополе

В ночь с 27 на 28 августа в 23 часа 55 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных …


Двое украинцев пытались провезти оружие и боеприпасы в Крым
Двое украинцев пытались провезти оружие и боеприпасы в Крым

Двое граждан Украины пытались провезти пистолет и патроны на территорию Крыма через пункт пропуска “Перекоп”, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ …


В Крыму спасли тонущего под катером мужчину
В Крыму спасли тонущего под катером мужчину

Спасатель помог тонущему мужчине, которого течением уносило под лодку, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в среду. Инцидент произошел накануне …


Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов
Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов

Американская актриса Энджи Хармон вызвала гнев поклонников, опубликовав в Instagram фотографию, на которой предстала в футболке с феминистским лозунгом. Подписчики …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты