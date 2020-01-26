В Севастополе ночью столкнулись Лада и BMW

26 января 2020     19
В Севастополе ночью столкнулись Лада и BMW

ДТП случилось в районе 5-го километра ближе к полуночи. На дороге столкнулись BMW X5 и LADA Priora, сообщают очевидцы происшествия в группе «Автопартнер Крым».

По словам других водителей, BMW выехал на встречную полосу и задел Ладу. От удара обе машины развернуло поперек полосы. Водитель Лады Приоры получил серьезные травмы, его увезли на скорой помощи в больницу.

«Обе в хлам. Приора вмята в ограждение проезжей части», — написал один из очевидцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Песков рассказал об эффективном контакте Путина и Зеленского
Песков рассказал об эффективном контакте Путина и Зеленского

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. …


Первые симптомы нового коронавируса из Китая
Первые симптомы нового коронавируса из Китая

С распространением нового коронавируса в Китае государственные средства массовой информации в Китае сообщили местным университетским больницам, что начальные симптомы пациентов не …


«Татьянин день» и 20 января стали днями массовых свадеб в Крыму
«Татьянин день» и 20 января стали днями массовых свадеб в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба минюста республики со ссылкой на заместителя министра – начальника департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталию Пельо.«В день …


Корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

13:51 Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» остановился с деловым визитом в порту Салала в Омане. Об этом сообщили в …


В Севастополе ночью столкнулись Лада и BMW
В Севастополе ночью столкнулись Лада и BMW

ДТП случилось в районе 5-го километра ближе к полуночи. На дороге столкнулись BMW X5 и LADA Priora, сообщают очевидцы происшествия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты