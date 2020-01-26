В Севастополе ночью столкнулись Лада и BMW

«Обе в хлам. Приора вмята в ограждение проезжей части», — написал один из очевидцев.

По словам других водителей, BMW выехал на встречную полосу и задел Ладу. От удара обе машины развернуло поперек полосы. Водитель Лады Приоры получил серьезные травмы, его увезли на скорой помощи в больницу.

ДТП случилось в районе 5-го километра ближе к полуночи. На дороге столкнулись BMW X5 и LADA Priora, сообщают очевидцы происшествия в группе «Автопартнер Крым».

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