В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

Сегодня в районе Максимовой дачи в одном из заброшенных строений было обнаружено тело 16-летнего подростка, которого правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт Крым” искали на протяжении двух недель, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

26 ноября парень ушел из дома, и с тех пор его не переставали искать. В субботу по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело – в его рамках следователи получили более широкие полномочия.

Обнаруженный юноша был в той же одежде, в которой он ушел из дома. Предварительно, следы насильственный смерти отсутствуют. Будут назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину и время смерти.

Также следователи будут изучать, какая обстановка была в семье юноши, в школе, среди его друзей, что толкнуло его уйти из дома – одним словом, предстоит выяснить все обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь