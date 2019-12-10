В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

10 декабря 2019     14
В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

Сегодня в районе Максимовой дачи в одном из заброшенных строений было обнаружено тело 16-летнего подростка, которого правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт Крым” искали на протяжении двух недель, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

26 ноября парень ушел из дома, и с тех пор его не переставали искать. В субботу по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело – в его рамках следователи получили более широкие полномочия.

Обнаруженный юноша был в той же одежде, в которой он ушел из дома. Предварительно, следы насильственный смерти отсутствуют. Будут назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину и время смерти.

Также следователи будут изучать, какая обстановка была в семье юноши, в школе, среди его друзей, что толкнуло его уйти из дома – одним словом, предстоит выяснить все обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США
Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

Вступивший в американскую предвыборную гонку 77-летний миллиардер Майкл Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение …


В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре
В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

Сегодня в районе Максимовой дачи в одном из заброшенных строений было обнаружено тело 16-летнего подростка, которого правоохранительные органы и волонтеры …


На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма
На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС. …


Севастопольская пенсионерка убила сожителя за нежелание колоть дрова
Севастопольская пенсионерка убила сожителя за нежелание колоть дрова

За убийство, совершённое в декабре 2018 года, осуждена 63-летняя жительница Севастополя. Причиной конфликта стало то, что женщина попросила сожителя наколоть …


С маршрута виа феррата украли информационный щит
С маршрута виа феррата украли информационный щит

Ещё один акт вандализма в Севастополе – со скалолазного маршрута виа феррата на Большой севастопольской тропе украли информационную табличку. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты