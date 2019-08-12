В Севастополе обнаружены медные «пули», которым 70 миллионов лет

Рабочие известнякового карьера в Севастополе сделали пока еще необъяснимую находку. С глубины в 100 метров они подняли камень с загадочными вкраплениями.

Как пишет “Российская газета”, внутри камня находились металлические предметы, похожие на пули или наконечники стрел. Судя по обработке металла, они имеют искусственное происхождение. Два из этих предметов оказались изогнуты в виде полумесяца и немного сплющены. Рядом с пулями находились другие мелкие фрагменты, предположительно из дерева.

По внешнему виду было понятно, что предметы вросли в камень и окислились там, а не попали внутрь случайно в более позднюю эпоху.

Предметы были извлечены из камня для передачи ученым. Они определили, что возраст известнякового отложения составляет порядка 70 миллионов лет. В то же время первые люди на Земле появились около 2,8 миллиона лет назад, а металл они научились обрабатывать лишь 9 тысяч лет назад.

Рабочие карьера говорят, что раньше им попадались находки, но это были окаменевшие моллюски и обломки метеоритов. Предметы, обнаруженные в известняке, не похожи на все предыдущие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото “Российской газеты”

Источник: Вести.Севастополь