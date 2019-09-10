В Севастополе обнаружен целый арсенал боеприпасов времен войны

10 сентября 2019     7
В Севастополе обнаружен целый арсенал боеприпасов времен войны

Поисковые работы проводились на оборонительных укреплениях в районе ДОТа №24 недалеко от Сапун-горы. Именно здесь в годы Великой Отечественной находилась одна из ключевых позиций обороны Севастополя. Поисковики наткнулись на неразорвавшиеся боеприпасы и позвонили в МЧС.

Сотрудники МЧС в свою очередь сообщили об этой находке взрывотехникам ОМОНа «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю. Специалисты инженерно-технической группы, прибыв на место, идентифицировали кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства. Ее конструктивные особенности не позволяют перемещать боеприпас: при ударе после падения механизм авиабомбы автоматически ставился в боевое положение, и взрыв мог произойти при любом изменении баланса. Сотрудники Росгвардии приняли решение обезвредить бомбу на месте обнаружения с помощью накладного заряда, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

В старом окопе взрывотехники также обнаружили ящики с 62 гранатами РГД-33 и 72 запалами к ним и неразорвавшийся 88-миллиметровый артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки.

Сейчас вместе со специалистами из МЧС решается вопрос, как утилизировать опасные находки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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