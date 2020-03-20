В Севастополе обнаружили стоянку Минского полка времен Крымской войны

20 марта 2020     34
В Севастополе обнаружили стоянку Минского полка времен Крымской войны

Во время ремонтных работ по реконструкции Большой Морской в центре Севастополя найдена стоянка солдат Минского пехотного полка времен Крымской войны.

Специалистами «Херсонеса Таврического» проводившие раскопки у площади Лазарева обнаружены пуговицы, старинные костяшки для игры в домино, монеты и курительные трубки. Принадлежность найденных предметов археологи определили по номеру на пуговицах. Все они с одним единственным номером – 28, сообщает ИА «ТАСС».

«В российской императорской армии середины XIX века два полка носили пуговицы с этим номером, были в одной и той же бригаде – Житомирский егерский полк и Минский пехотный полк», – рассказал научный сотрудник отдела «Хора Херсонеса» Валентин Дорошко.

Ранее место этой стоянки было неизвестно научным сотрудникам. Пока что точной информации о том, были ли на месте стоянки дома или землянки нет. По мнению ученых, здесь было место отдыха бойцов.

Находки были под остатками фундамента дома, разрушенного во время обороны Севастополя в июне 1942 года. Всего на площади Лазарева севастопольские ученые обнаружили девять слоев земли. Они относятся к разным культурным эпохам города. Здесь уже найдено несколько сот предметов, в том числе и более раннего периода.

Участку присвоен особый статус, а все находки сейчас обрабатываются и будут переданы в музей, сообщили археологи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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