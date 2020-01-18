В Севастополе обследованы места для крещенских купаний

Сотрудники Главного управления МЧС обследовали территории проведения крещенских купаний. Водолазы очистили дно и прибрежную зону от предметов, представляющих опасность для купающихся.

В Севастополе для купания верующих оборудовано несколько точек. Это территория заповедника «Херсонес Таврический», городские пляжи в Балаклаве и в бухте Казачьей, «Омега», а также у причала катеров на Радиогорке.

Здесь же во время праздника будут установлены специальные палатки для обогрева граждан. Спасатели, медики и представители экстренных служб города будут дежурить на местах купания.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей города соблюдать меры безопасности во время купаний.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС России по г. Севастополю

Источник: Вести.Севастополь