В Севастополе обсудили закон о защите военных памятников

Персональные экономические санкции и запрет на въезд в Россию. Такую ответственность предусматривает новый законопроект об уничтожении памятников, который готовят к рассмотрению в Государственной Думе.

Речь в документе идет о сносе и осквернении мемориалов за рубежом. Ранее законопроект обсудили в ряде других регионов, финальное обсуждение перед внесением в нижнюю палату парламента провели в Севастополе.

За последние 5 лет в Польше снесли около ста памятников советским воинам. “Политику отрицания исторической памяти” ведёт не только эта европейская страна. Но такая тактика, как минимум, вызывает недоумение, считают в министерстве обороны России.

«Я вообще удивляюсь близорукости этих политических деятелей, которые наблюдают шествие Бессмертного полка в России 9 мая, видят эти миллионы людей с исторической памятью своих предков и вытворять такое в очередной раз, сплачивая наше российское общество – это полное безумие, в политическом плане», – заместитель командующего ВМФ России Александр Витко.

Но такие действия должны нести юридические последствия. Поэтому Минобороны инициировало разработку законопроекта, который вводит ответственность за уничтожение мемориалов, посвященных истории Великой Отечественной войны за рубежом.

По мнению авторов документов и экспертов, новый закон станет еще одним рычагом против фальсификации истории со стороны иностранных государств. Среди них Украина, в составе которой находился Севастополь. Однако в 2007 году здесь был открыт мемориальный комплекс “35 береговая батарея”, который стал не просто музеем, а центром по сохранению истории Великой Отечественной войны.

Именно поэтому здесь проводят завершающее обсуждение документа. Свои предложения к нему высказали не только все российские регионы, но и зарубежные общественные деятели. Если законопроект примут в нынешнем виде, то это, скорее, повлияет на страны Прибалтики, чем Польшу. Политики в Варшаве с российским бизнесом практически не связаны, говорит политолог Матеуш Пискорский.

Он считает более действенным методом, например, объявление определённых лиц в международный розыск.

Однако это будет сложно осуществить, считают в Госдуме, потому что уничтожение памятников – не просто вандализм, а часть государственной политики ряда государств.

«Объявлять в международный розыск, например, министра иностранных дел или лидера какого-бы то ни было государства будет достаточно сложно, надо здраво смотреть на вещи, поэтому. Сейчас должны быть зафиксированы, прежде всего, запрет на въезд и экономические санкции», – депутат Государственной Думы РФ Сергей Ревенко.

Однако ответственность можно установить не только для политиков, но и для подрядчиков, которые занимаются сносом, считают участники обсуждения.

«Рекомендовать всем странам, входящим в Евразийский экономический союз, учитывая, что это тоже их предки похоронены в Польше, Прибалтике, тоже поддержать этот законопроект и принять такие же законопроекты, чтобы усилить определенные элементы давления», – депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

После проведенных обсуждений по всей стране, детально законопроект проработает Государственная Дума. Депутаты рассчитывают рассмотреть документ в осеннюю сессию.

Вероника Андреева, Сергей Буторин и Олесь Быков

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь