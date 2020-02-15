В Севастополе обсудят возможность размещения мемориала на месте находки останков бойцов Красной Армии

В ближайшее время будет принято решение. Эта идея будет обсуждаться, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассмотрит возможность возведения мемориальных объектов на площади Ушакова, на том месте, где были обнаружены останки солдатов Красной Армии.

Члены наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской предложили увековечить память красноармейский бойцов, найденных при раскопках в центре Севастополя.

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В Севастополе обсудят возможность размещения мемориала на месте находки останков бойцов Красной Армии Члены наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской предложили увековечить память красноармейский бойцов, найденных при раскопках в центре Севастополя. Врио губернатора …

