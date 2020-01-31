В Севастополе обсудят вопрос жилищного обеспечения ветеранов и сотрудников МВД

Обеспечить жильём ветеранов и сотрудников правоохранительных органов позволят поправки в указ президента «О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя».

Так считают представители ветеранской организации города и депутаты Законодательного собрания.

Сегодня указ действует в отношении ветеранов Министерства обороны и военнослужащих. Сотрудники правоохранительных органов Севастополя не раз обращались в Законодательное Собрание и в Министерство внутренних дел. Были разработаны поправки, проект указа прошёл согласования. Но несколько министерств выступили с возражениями. Помочь организовать диалог на уровне федерального центра пообещал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Я планирую, как председатель экспертного совета по вопросам правоприменительной практики в Севастополе и Крыму, на ближайшем экспертном совете вынести этот вопрос и пригласить те профильные министерства, у которых есть замечания к данному указу. Это Минфин, Минстрой, Минэкономразвития. Для того, чтобы в рабочем порядке задать вопрос, что в этом указе смущает данные министерства. Это нужно сделать для того, чтобы ускорить процесс», – пояснил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Дмитрий Белик намерен встретиться по этому вопросу с заместителем министра внутренних дел. В Севастополе, в очереди на улучшение жилищных условий стоят около 500 ветеранов и сотрудников МВД.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь