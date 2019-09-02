В Севастополе обсудят законопроект об охране военных памятников

2 сентября 2019     12
В Севастополе обсудят законопроект об охране военных памятников

В четверг 5 сентября в рамках федеральной дискуссионной площадки  “Единство и суверенитет” обнародуют итоги общественного обсуждения двух законопроектов Министерства обороны. 

Законопроекты посвящены защите памятников воинам и воинских захоронений, в частности – о наказаниях вандалам. Особенное внимание уделяется ответственности российских и иностранных чиновников за бездействие.

На заседание дискуссионной площадки приглашены депутаты Государственной Думы Евгений Ревенко и Дмитрий Саблин, а также представители субъектов РФ, общественных организаций и патриотических движений. Ранее партия “Единая Россия ” и общественная организация “Боевое братство” подготовили предложение о присвоении статуса воинских захоронений могилам воинов-афганцев и участникам других военных конфликтов. 

В финале сформулируют общую резолюцию с рекомендациями для министерства и регионов.


Источник: Вести.Севастополь

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