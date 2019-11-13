В Севастополе обсудят, как городу стать центром гастрономического туризма

15 ноября в Севастополе пройдет круглый стол «Современные тенденции развития ресторанного бизнеса».

Владельцы и шеф-повара ресторанов Севастополя и Крыма, организаторы гастрономических фестивалей, эксперты Севастопольского фонда поддержки субъектов предпринимательства и Международной академии туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса будут обсуждать, что можно сделать, чтобы привлечь к Севастополю дополнительный интерес со стороны туристов.

Несмотря на то, что поток гостей с каждым годом растет, Севастополь по-прежнему остаётся для них «городом одного дня». И задержать их здесь на более длительное время могут гастрономические фестивали. «Путь к сердцу гостя лежит через его желудок», – уверены представители ресторанного бизнеса.

Во время круглого стола его участникам предстоит определить место Севастополя на мировой и отечественной эногастрономической карте, понять, как развивать бренд «севастопольская кухня». Во всем мире аутентичные рестораны с локальной кухней становятся центрами притяжения гостей, но в Севастополе таких заведений немного, и все они делают упор именно на меню из рыбы и морепродуктов, за счет чего растет и ценник.

В дискуссии будут участвовать:

Мария Мальгина, председатель КРОО «Территория Поддержки Предпринимательства в Индустрии Гостеприимства Крыма», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму. Ираклий Матаразде, продюсер, исполнительный директор Музыкального фестиваля «ZBFest2019», создатель и руководитель креативного агентства «Cezarov», г. Москва Андрей Савенков, бренд-шеф ресторана «Doctor Whisky», г. Ялта. Татьяна Большакова, эксперт проекта «Гастрономическая карта Крыма», туроператор «В Крым с вилкой и штопором» Юлия Морозова, практический психолог, автор и ведущая тренингов по брендингу Денис Штукатуров, генеральный продюсер cевастопольского гастрономического фестиваля «Крым на тарелке» Георгий Черный, председатель правления АНО «Международная академия туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса», руководитель Департамента туризма и сервиса Института развития города СевГУ

Перед участниками круглого стола со своими кейсами выступят несколько специальных гостей из числа ведущих практиков и лидеров отрасли, а также представители власти.

Организаторы приглашают к участию руководителей и брэнд-шефов предприятий питания, отельеров, представителей Event и MICE- индустрии, профильных ассоциаций и объединений и тех, кто только задумывается заняться ресторанным бизнесом. Участие бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться на сайте.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото организаторов круглого стола

Источник: Вести.Севастополь