В Севастополе обсудят установку мемориала павшим бойцам на пл. Ушакова

В ближайшее время будет принято решение. Эта идея будет обсуждаться, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассмотрит возможность возведения мемориальных объектов на площади Ушакова, на том месте, где были обнаружены останки солдатов Красной Армии.

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