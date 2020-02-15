В Севастополе обсудят установку мемориала павшим бойцам на пл. Ушакова

Члены наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской предложили увековечить память красноармейский бойцов, найденных при раскопках в центре Севастополя.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассмотрит возможность возведения мемориальных объектов на площади Ушакова, на том месте, где были обнаружены останки солдатов Красной Армии.
В ближайшее время будет принято решение. Эта идея будет обсуждаться, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь