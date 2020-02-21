В Севастополе обсуждали, как не допустить искажения военной истории СССР

21 февраля 2020     18
В Севастополе обсуждали, как не допустить искажения военной истории СССР

Как противостоять попыткам искажения истории, сегодня обсуждали участники конференции, которая прошла в Военно-историческом музее-заповеднике. Она объединила университетских учёных, представителей общественных организаций и музейных работников из Москвы, республики Крым и Севастополя.

В научном сообществе отмечают всё более частые попытки иностранных историков преуменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

“Попытки обвинить советскую армию в каких-то неправомерных действиях на оккупированной территории или даже при освобождении Советского Союза – всё это, конечно, шокирует, потому что настоящая история есть в документах, в архивах, в музеях. И мы её знаем”, – говорит Константин Морозов, младший научный сотрудник Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации.

“В некоторых европейских государствах выступают на самом высоком уровне против сохранения наших памятников у себя, в своих государствах. Это происходит в Германии, но больше выражено в Польше, Болгарии и других европейских государствах. Конечно, мы против того, чтобы эта историческая память вытравливалась”, – заявил Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Для сохранения достоверности исторических сведений о Великой Отечественной войне и Победе музеи предлагают активнее изучать семейные архивы, вести исследовательские проекты со школьниками и поддерживать работу поисковых организаций, которые продолжат устанавливать имена павших бойцов в братских захоронения военного времени.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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