В Севастополе обсуждали, как помочь детям с нарушением развития

22 сентября 2019     6
В Севастополе обсуждали, как помочь детям с нарушением развития

В Севастополе прошёл межрегиональный форум некоммерческих организаций, которые помогают детям с нарушениями в развитии. Он направлен для создания в городе и его учреждениях комфортной среды для особенных детей.

Говорили о социализации подрастающего поколения с помощью системы образования и медицинском лечении. Как отметила детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская, цели намечены, теперь их необходимо пошагово и главное системно выполнять.

«Замечательно то, что в нашем городе есть организация “Дети солнца”. Это родители, объединённые проблемой. Они знают, что необходимо для их детей, какие мероприятия нужны. Это очень знаково, когда объединяются люди, понимающие, что нужно сделать для улучшения жизни детей», – сказала Марина Песчанская.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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