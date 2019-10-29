В Севастополе обсуждают законопроект о бесплатном питании для школьников

29 октября 2019     6
В Севастополе обсуждают законопроект о бесплатном питании для школьников

Сегодня в школе №22 депутат Госдумы России Дмитрий Белик встретился с руководством департамента образования Севастополя и представителями родительского комитета, чтобы понять, как повысить качество школьного питания.

Все школьники Севастополя уже обеспечены бесплатными горячими завтраками. Хотя не каждый регион страны может похвастать тем, что учеников кормят бесплатно.

Между тем в Госдуме прошел первое чтение новый законопроект о питании в школах. На его реализацию в бюджет страны закладывается порядка 20 млрд рублей. Деньги будут выделены и Севастополю, потому город должен определить: стоит ли вводить еще и бесплатные обеды для учеников начальных классов, или улучшить качество бесплатных завтраков?

Главная цель готовящегося законопроекта – ограничить школьников в хлебобулочных изделиях, ввести в меню больше овощей и фруктов.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта novostiifakty.ru

Источник: Вести.Севастополь

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