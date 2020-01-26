В Севастополе обсуждают, нужно ли сохранять советские остановочные павильоны

Причиной жалоб горожан стала и установка современного павильона на одной из остановок в Гагаринском районе. Критику вызвал тот факт, что существующий на этом месте с советских времён бетонный навес оказался закрыт новым павильоном. В этом увидели неуважение к наследию прошлого. Нужно ли сохранить уцелевшие остановки, которые были дизайнерским авангардом своего времени? И как вписать их в новый облик городского пространства?

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Люди редко фотографируют остановки. Но здесь случай особый. Вячеслав – активист общественной организации, которая хотела бы продлить жизнь этому и другим павильонам, сохранившимся в городе с советских времён.

“Мы считаем, что надо их обследовать и по максимуму постараться сохранить. Людям они нравятся, и это уже по сути памятник советской архитектуры, советского промышленного дизайна”, – считает Вячеслав Прокопенко, активист общественной организации “Севпарки”.

Таким активисты видят будущее павильона на остановке “Бухта Омега”. Он в новом свете, и с дополнительной защитой от ветра. А что думают пассажиры?

«Открыто всё, и сквозняки везде. Конечно, хотелось бы новые павильоны. Хорошие, обустроенные и закрытые»,- поделилась своим мнением Лиза Ибрагимова. «Будут все одинаковые – это будет неинтересно», – считает Виолетта Маркова. «Я считаю, что нужно убирать эти старые остановки. Город должен быть красивым», – говорит Дарина Шпинь.

Обновлением остановок в городе системно занялись пять лет назад. А в 2018 Севастополь утвердил критерии, которым должны соответствовать все павильоны на остановках. В документе оговорено, что отступление от стандарта не допускается.

Задняя и боковая стенка из стекла. Деревянные скамейки. Встроенная точка для зарядки мобильных устройств. Современным требованиям остановки прошлой эпохи не соответствуют. Мнения горожан об их будущем разделились. Одни предлагают переделать старые остановки. Другие – вообще их снести.

Впрочем, есть и те, кто убежден – остановки советского образца выглядят лучше современных, и к тому же вызывают ностальгические воспоминания.

Среди сторонников сохранения старого – те, кто устанавливают в Севастополе инновационные остановки. Первая такая появилась в Севастополе пять лет назад. И с тех пор горожане, похоже, привыкли к тому, что на остановке есть Wi-Fi, карта маршрутов, а на некоторых даже табло с точным временем прибытия ближайших рейсов.

“Было бы здорово облагородить старые остановки ещё советской эпохи, – говорит Антон Червинский, генеральный директор компании “Городские инновации СПб”. – Косметический какой-то ремонт. Дополнить подсветку, те же камеры видеонаблюдения, да Wi-Fi можно. Мы даже готовы своей компанией поучаствовать немножко идеями, там тем же дизайном”.

За сохранение старых остановок и ещё одна компания, которая в последние годы активно занимается установкой в Севастополе павильонов нового типа. Процесс обновления идёт даже слишком активно, сетуют некоторые горожане и вспоминают случаи, когда на одной остановке соседствуют до трех павильонов или – как было в районе бухты Омега – новая остановка перекрывает старую.

“На остановке “Омега” старый павильон был признан выездной комиссией департамента транспорта, департамента архитектуры аварийным. По той же “Омеге” мы высказали своё желание, что, если будет принято решение сохранить, мы готовы принимать активное участие в реставрации данного павильона и его оборудовании”, сообщила Лана Самарская, представитель компании “Аутдор групп”.

Бессмысленно сопротивляться обновлению городской среды. Но севастопольцы хотят видеть его цивилизованным. Ведь и остановки общественного транспорта – это тоже часть культуры страны.

Фотографии Кристофера Хервига

Канадский фотограф Кристофер Хервиг показал это, проехав от Эстонии до Таджикистана. И везде на его пути встречались похожие остановки, которые хранят память о советском прошлом. А по тому, как мы обращаемся с этим наследием, станут судить уже о нас.

Олег Смирнов, Александр Попов, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь