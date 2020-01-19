В Севастополе обсуждают предложения из Послания президента по уменьшению дефицита врачей

19 января 2020     15
В Севастополе обсуждают предложения из Послания президента по уменьшению дефицита врачей

Улучшению качества медицинского обслуживания в Послании Федеральному собранию президент уделил особое внимание. В июле в стране запускается программа ремонта и оснащения новой техникой поликлиник, районных больниц, станций скорой помощи. На это государство дополнительно выделило 550 миллиардов рублей.

Президент говорит и о других «болезнях» системы здравоохранения. Перебои с поставками лекарств. Условия работы врачей – это и оплата, и жильё. И система обучения медицинских кадров. Большинство бюджетных мест в вузах по специальностям «педиатрия» и «лечебное дело» станут целевыми. Квоты сформируют по заявкам регионов. То есть молодые врачи будут по распределению ехать на работу в свой город. Как это улучшит ситуацию в Севастополе?

На врачебных планёрках она ласково называет пациентов коротким словом “мои”, а в палатах её прихода ждут больше, чем вкусного полдника. Дело не только в доброте, но и в квалификации. Севастопольский терапевт Дарья Темборовская проходила ординатуру в московском университете имени Сеченова. Обучение было целевым – за счёт государства. Обязанность Дарьи теперь три года отработать в больнице, куда её распределили. Каждое дежурство своего рода экзамен.

«Привезли мне одного больного, который жаловался на боли, думали, рёбра болят – межреберная невралгия, а сделали кардиограмму – оказалось: инфаркт! Надо было быстро принимать решения: был только час, чтобы ему помочь»,- вспоминает Дарья Темборовская.

Заведующая терапией делится с журналистами, что сама училась в мединституте с последующим распределением на работу, но в 90-е об этой системе забыли. И теперь, когда курс на увеличение целевого набора объявлен Президентом страны, Светлана Еленская надеется на решение кадровой проблемы, ведь пока многие врачи работают на полторы – две ставки. Наглядный пример – в больнице нет дежурного терапевта. В результате в ночь остаётся врач, который уже отработал с 8 до 17 часов, а на следующее утро он снова займётся своей работой, и дома будет отсутствовать полтора дня.

 «Только человек, который очень любит свою профессию, может выживать в таких условиях, тем не менее мы держимся! Надеемся и очень будем благодарны нашему Президенту, если, действительно, пойдёт целевое назначение молодых специалистов!» – говорит Светлана Еленская, заведующая терапевтическим отделением больницы им. Даши Севастопольской.

«Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения! К 2024-му году все его уровни должны быть обеспечены специалистами! И в приоритетном порядке первичное звено, – заявил Владимир Путин на оглашении Послания.- В этой связи предлагаю в 2020-м году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям! По специальности “Лечебное дело” – 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности “Педиатрия” – 75%».

А по самым дефицитным направлениям ординатуры Владимир Путин предлагает установить почти стопроцентное целевое обучение. Директор Медицинской академии Крымского федерального университета уверен: при срочном исполнении намеченного курса, ситуация в медицине выровняется.

“В этом году нам значительно увеличили количество целевых студентов, но к сожалению, в ординатуре пока количество целевых от Крыма небольшое – порядка 40%. Я думаю, что нужно эти цифры срочно увеличить – и увеличить значительно – в несколько раз!”- считает Евгений Крутиков, директор Медицинской академии Крымского федерального университета, Симферополь.

В Севастополе также наметилась положительная статистика. В медицинский колледж имени Жени Дерюгиной набор увеличили более, чем на 75 процентов.

«Был набор порядка 180 человек, мы добавили ещё 139 – чем это хорошо, тем, что ребенок, который поступает, школьник, знает, что он будет обеспечен рабочим местом», – говорит Сергей Шеховцов, директор департамента здравоохранения Севастополя.

А параллельно региональные власти задумываются об обеспечении молодых специалистов жильём. Врачам, прибывшим для работы из других регионов, единовременно выплачивают миллион рублей, и это не единственная мера поддержки.

Медработникам первичного звена в Севастополе теперь компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц за найм жилья. Первыми, кто подал документы для получения такой помощи, стали врачи-онкологи. Оформлять документы для поддержки продолжают и другие доктора. Насколько новая мера действенна, покажет кадровая статистика в больницах и поликлиниках.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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