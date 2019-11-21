В Севастополе обсуждают список дорог, которые отремонтируют в 2020 году

Началось общественное обсуждение перечня дорог, подлежащих ремонту в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общественное обсуждение проводится с 21 по 28 ноября 2019 года, включительно, сообщили в Департаменте транспорта Севастополя. В список вошли автодороги регионального, межмуниципального значения и уличной сети города.

Ознакомиться с документом можно на сайте правительства Севастополя.

Предложения и замечания должны содержать ФИО физического лица или наименование юридического, почтовый или электронный адрес, суть предложения или замечания, дату. Отправить обращение можно на электронную почту: deptrans@sev.gov.ru или почтовым отправлением по адресу: улица Пушкина, 2, Севастополь, 299011, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь