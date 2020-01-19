В Севастополе обсуждают стратегию развития туризма

Какой должна быть стратегия, обсудили участники туристического рынка и представители городского департамента экономического развития. В качестве успешных примеров реализации проектов развития власти приводят парк живой истории “Федюхины высоты” и Большую Севастопольскую тропу.

Чтобы этот список пополнился новыми туристическими кластерами, управление туризма планирует теснее сотрудничать с департаментом экономического развития города.

«Сейчас управление туризма планирует интегрировать в департамент экономического развития. У нас основополагающим документом будет стратегия развития туризма, которая закрепит абсолютно все направления, куда мы идём», – рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора г. Севастополя.

Принять стратегию развития туризма в Севастополе планируют до конца весны, а с 1 июля 2020-го года в силу может вступить новшество для экскурсоводов. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который обяжет гидов проходить обязательную аттестацию. Кто сможет принимать у них экзамены, обсудили на рабочей сессии по утверждению стратегии развития туризма.

«Конечно, это будет орган по туризму, скорее всего, это будет туристический информационный центр. На портале туристического информационного центра – севтуризм.ру – участники сегодняшнего мероприятия предлагают размещать реестры проверенных, добросовестных игроков рынка, экскурсоводов, средств размещения, и соответственно недобросовестных, которые предоставляют услуги недостаточно качественно», – говорит Иван Кусов, директор института развития города СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь