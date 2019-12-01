В Севастополе объявлено штормовое предупреждение

1 декабря 2019     17
В Севастополе объявлено штормовое предупреждение

Возможны перебои в работе пассажирских катеров, курсирующих между центром и Северной стороной.

В течение всего дня 1 декабря и ночью 2 декабря ожидаются дожди, местами сильные, порывистый ветер, температура воздуха ночью и днём +4…+6 градусов, сообщает пресс-служба МЧС по городу Севастополю.

Служба спасения призывает горожан и гостей города быть внимательными, не выходить из дома без необходимости, держаться подальше от плохозакреплённых конструкций и деревьев. И напоминает, что единый номер службы спасения – 101.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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