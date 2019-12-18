В Севастополе объявлен конкурс на лучшее оформление витрин и фасадов

С 21 по 28 декабря принимаются заявки на участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов, помещений и прилегающей территории.
Организатор конкурса – департамент общественных коммуникаций правительства города. По мнению и.о. главы департамента Дмитрия Серова, мероприятие должно улучшить ситуацию с благоустройством и санитарным состоянием улиц и создать праздничную атмосферу.
Жюри, состоящее из представителей власти и общественников, оценит конкурсные заявки по 10-балльной шкале и 29 декабря объявит победителей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь