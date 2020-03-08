В Севастополе объявлен сбор фотоснимков о Русской весне

Севастопольское правительство приглашает жителей города принять участие в формировании Национального банка фотографий, посвященного событиям Русской весны 2014 года.

Объявлен сбор фотографий из частного архива жителей и гостей Севастополя. Лучшие снимки будут представлены 18 марта на фотовыставке, посвященной 6-летию воссоединения Крыма с Россией на центральной площади города или в ходе трансляции на экранах.

Всем желающим необходимо отправить фотографии на электронную почту photobank@sev.gov.ru, указав в тексте письма свои контактные данные, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь